Calcio D, la solidità del Mezzolara è un bell’esame per il Rimini

Il Rimini domani sale a Budro in casa del Mezzolara (ore 14.30 arbitra Zoppi di Firenze) per cercare di allunfare la sua favolosa striscia di vittorie. Si tratta di un esame complicato che anticiperà un mese di novembre ricco di scontri diretti (Aglianese e Ravenna). “Il campo di Budrio penso sia tra i 4-5 più tosti del girone – avvisa il tecnico biancorosso Marco Gaburro – per dimensioni, tipologia di avversaria e modalità di interpretare la gara. Il Mezzolara ha una fase difensiva importante, gioca con un 4-3-1-2 molto chiuso con un centrocampo fisico e attaccanti che non sono delle vere prime punte ma sono abili ad andare negli spazi senza dare punti di riferimento. Sicuramente sanno sfruttare il fattore campo”. Tra i biancorossi out il centrale Carboni, che verrà sostituito da Cuccaro o Pietrangeli.