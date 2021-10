Calcio D, la nuova avventura di Massimo Gadda a Forlì

1 di 6

Mentre Giovanni Cornacchini e il suo vice Tommaso Marolda se ne vanno senza rilasciare dichiarazioni, ieri pomeriggio a Forlì è iniziata la seconda puntata di Massimo Gadda in panchina: “Emozionato? Un po’ certamente, torno in una società e in una piazza in cui sono stato bene – ha detto Gadda – ma anch’io mi devo togliere un po’ di ruggine. Qui ho disputato l’ultima partita alla guida dell’Imolese vincendo di misura (1-0) per un risultato che poi ha permesso alla società dell’ex presidente Spagnoli di guadagnare la possibilità di accedere alla Serie C”