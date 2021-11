Calcio D, il Rimini perde a Budrio, sorridono Ravenna e Forlì

RIMINI, 7 NOVEMBRE 2021 – Inopinata sconfitta della capolista Rimini che perde sul campo del Mezzolara (2-1). Decisive le palle inattive. Emiliani avanti al 41′ su angolo con Pierantozzi, pari di Tonelli a metà ripresa e rigore vincente di Cortesi al minuto 86. Il Forlì doma la Bagnolese in piena zona Cesarini con le reti di Ballardini e Borrelli. Show del Ravenna che non lascia scampo al Prato (4-1): grandi protagonisti Calì e Saporetti con una doppietta a testa. Infine la Sammaurese cede al Macrelli contro il Lentigione (1-2) che raggiunge in vetta il Rimini.