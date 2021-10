Calcio D, il Rimini non si ferma: batte la Sammaurese ed è primo da solo

Quarta vittoria consecutiva del Rimini che vince il secondo derby stagionale in trasferta, stavolta sul campo della Sammaurese (1-2) e vola da solo al comando della classifica, visto che il Mezzolara ha perso in casa. Vantaggio su rigore di Germinale, pari di Merlonghi dagli undici metri e gol vittoria, sempre nel primo tempo, di Gabbianelli. Riscatto del Forlì che al Morgagni sconfigge per 2-0 il Ghiviborgo: a bersaglio Amaducci e Pera. Il Ravenna non sa più vincere invece: solo 2-2 al Benelli contro il Sasso Marconi. Ospiti avanti al 25′ con Fiorentini, dopo due minuti pari di Calì, ma al 29 emiliani ancora avanti con Enrichiello. Nella ripresa al 55′ il 2-2 definitivo di Antonini Lui.