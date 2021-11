Calcio D, il Rimini e il momento magico di Tonelli

Chissà, magari un domani Simone Tonelli salirà in cattedra tra i banchi di scuola. Nell’attesa, il centrocampista biancorosso lo sta facendo sul campo. A Budrio il neo dottore magistrale in management dello sport e attività motorie si è sbloccato segnando il primo gol stagionale, poi domenica contro l’Aglianese si è reso protagonista di due assist per Mencagli, ispirando anche il 3-1. Insomma, un momento magico per la mezzala fanese classe ’91. «Logicamente sono più contento della vittoria con assist piuttosto della domenica precedente in cui ho trovato finalmente il gol ma abbiamo perso. Segnare è sempre bello, diciamo che nel mio ruolo mi piace soprattutto rifinire per gli attaccanti ma in ogni caso quello che conta di più è aiutare a portare punti alla squadra. L’importante è andare avanti con questa mentalità».

Uno sguardo al futuro

Doveroso un affondo sul recente traguardo extra-campo, non così comune per i calciatori. «Ho deciso di intraprendere questo percorso cinque anni fa, anche per

iniziare a mettere le basi per il mondo del lavoro dopo l’attività calcistica. Chiaramente ho scelto il settore sportivo e mi sono laureato con una tesi sui benefici dello stretching e la mobilità articolare nel calcio. Questo traguardo potrà sempre essermi utile nel caso volessi prendere il patentino di allenatore, oppure se decidessi di diventare professore di educazione fisica o personal trainer».

Il Rimini si sta preparando alla trasferta in terra lodigiana contro il Fanfulla, che cerca punti preziosi per la salvezza. I biancorossi d’altro canto sono chiamati a invertire un trend che li vede meno brillanti e redditizi lontano da casa. «Se guardiamo la classifica in questo momento, sono tutti sotto di noi ma non ci devono mai mancare grinta e intensità. Purtroppo a volte in trasferta non riusciamo a replicare le stesse prestazioni casalinghe perché magari gli avversari si chiudono maggiormente oppure i campi sono più stretti o non sono bellissimi».

Finora Tonelli è stato spesso in ballottaggio con Greselin, altro centrocampista di indubbio spessore. «Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di giocare in squadre che lottavano per vincere il campionato (spesso ci è anche riuscito, ndr). Se si vuole raggiungere il traguardo, non bastano gli undici titolari ma servono tanti elementi di qualità. Sapevo che ci sarebbero stati altri giocatori nel mio ruolo, quello che conta è solo raggiungere l’obiettivo, così ne trarremo benefici tutti».

Salta la diretta

Brutte notizie per i tifosi biancorossi: la partita di Lodi non sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina ufficiale della società lombarda, che ieri ha cambiato

idea. Stamattina rifinitura per la squadra di Gaburro, che non dovrebbe rischiare un Carboni comunque in netta ripresa. Qualche problemino in difesa per il Fanfulla, che dovrà fare a meno di Bignami e Tourè, mentre il neo acquisto Balla non è al meglio ma potrebbe andare in panchina ed entrare a gara in corso.