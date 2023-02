Calcio D, il Ravenna annuncia l’arrivo dei difensori Nicolò Milani e Shaqir Tafa

Il Ravenna FC ha raggiunto l’accordo per il tesseramento del difensore centrale Nicolò Milani. “Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta con la quale ha vinto un campionato ed una supercoppa primavera – si legge in una nota del club – Nicolò ha esordito in prima squadra al Legnago Salus cui era in prestito nella passata stagione, dopo sei mesi in Veneto il passaggio all’Imolese con il quale ha disputato la seconda parte della stagione 21-22 ed i primi mesi della 22-23 prima del suo arrivo in giallorosso. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione per la gara con il Crema. Indosserà la maglia numero 2”.

La società giallorossa ha raggiunto l’accordo anche per il tesseramento del difensore centrale classe ’98 Shaqir Tafa. Nato a Fondi, Shaqir, si è messo in mostra nella Liventina prima di venire tesserato dal Palermo con il quale seguirà il percorso nel settore giovanile fino alla Primavera. Passato in prestito al Monopoli ha esordito in serie C contro il Cosenza. In seguito solo esperienze tra i professionisti con le maglie di Cuneo, Sicula Leonzio e Piacenza. In questa prima parte di stagione vestiva la maglia della Recanantese. Un buon bottino di presenze anche con la nazionale under 21 albanese: 23 impreziosite da due reti. Il giocatore, che ha scelto di indossare la maglia numero 15, sarà da subito a disposizione di Massimo Gadda.