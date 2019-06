Calcio D, il Forlì di Paci sarà rivoluzionato

Il Forlì ha presentato il suo nuovo allenatore Massimo Paci e il nuovo diesse Carlo Di Fabio. "La squadra andrà rifondata al 99 per cento - ha detto il diesse - dopo la difficile scorsa stagione".

Così il presidente Gianfranco Cappelli: "Ho capito che la prima molla che ha spinto qui Paci non erano i soldi, ma la voglia di lavorare, l'ambizione e la volontà di mettersi in gioco, quindi abbiamo scelto lui".

Paci arriva carico ed entusiasta: "Prima del valore tecnico, valutiamo gli aspetti morali e cerchiamo uomini prima che calciatori. I miei ragazzi usciranno sempre dal campo con la maglia sudata. Il modulo? Ho in testa il 4-3-1-2 ma sono pronto a cambiare in base alle esigenze dei giocatori.

Abito a Fermo, ma mi trasferirò presto a Forlì".