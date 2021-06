Calcio D, il Forlì di giugno gira che è un piacere verso i play-off

L’impresa di Fano (1-3) rilancia prepotentemente le azioni del Forlì in chiave play-off. In Toscana i gol di Pera (doppietta) e Sabato firmano una ripresa da incorniciare per i ragazzi di Angelini.

La classifica del girone D

La situazione dopo 32 giornate: Aglianese 70 punti; Fiorenzuola 69, Lentigione 61; Rimini 51; Forlì, Prato e Pro Livorno 48; Correggese 44, Real Forte Quercerta 43; Sammaurese 41; Mezzolara 38; Bagnolese, Seravezza e Progresso 36; Ghivizzano 35; Sasso Marconi 30; Cattolica 28, Corticella 20.