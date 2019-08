Calcio D, il Forlì debutta in casa con il Franciacorta

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i calendari della nuova stagione di Serie D, che quest'anno si presenta nel format a 166 squadre divise in nove gironi (B e C a 20, tutti gli altri a 18). Si parte l'1 settembre alle ore 15 con la prima giornata per arrivare il 3 maggio all'ultima di campionato. Il girone d'andata terminerà il 22 dicembre 2019, mentre quello di ritorno scatterà il 5 gennaio 2020. Oltre alla sosta per le festività natalizie, la Serie D si fermerà anche il 15 marzo prossimo per gli impegni della Rappresentativa di mister Giannichedda alla Viareggio Cup.

Previsti cinque turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre il 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno pre-pasquale.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 27 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Dal 10 maggio, quando inizierà la post-season, si passerà alle 16.



Nel girone D, questa la prima giornata delle romagnole: Forlì-Franciacorta, Correggese-Savignanese, Mezzolara-Sammaurese e Progresso-Alfonsine. Nel girone F, il Cattolica Sm debutterà a Matelica.