Calcio D, il Forlì annuncia: "L'allenatore è Massimo Paci"

Con un comunicato il Forlì ha annunciato una decisione già comunicata ieri al Corriere Romagna dal presidente Gianfranco Cappelli

"Il Forlì F.C. - si legge nella nota - comunica che l'allenatore della Prima Squadra per la stagione 2019-2020 sarà Massimo Paci. Nato a Fermo il 9 maggio 1978, durante la passata stagione ha allenato il Montegiorgio in Serie D girone F.

Il mister ha già visitato le strutture di Viale Roma ed è pronto ad iniziare la sua avventura alla guida dei galletti. Benvenuto Massimo!

Il Forlì F.C. vuole inoltre ringraziare fortemente mister Nicola Campedelli e il suo staff per il lavoro svolto a Forlì".