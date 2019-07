Bel colpo per il centrocampo del Forlì: la società biancorossa ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Vittorio Favo.

Nato il 25/5/1996 a Napoli, Vittorio è cresciuto nelle giovanili del Fano, dove ha esordito in prima squadra e ha giocato per cinque stagioni dal 2013 al 2018. In seguito ha giocato nella Fermana e durante la scorsa stagione a Matelica.