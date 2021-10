CATTOLICA, 26 OTTOBRE 2021 – Il Cattolica del neo direttore sportivo Andrea Galassi continua la sua politica di rafforzamento per uscire dai bassifondi della classifica. Così dopo D’Angelo ha firmato in serata anche l’attaccante Michael Traini, classe 1988, ex Tiferno Lerchi, Rimini, Chieti, Sanremese e Delta Calcio Rovigo.