Calcio D, Graffiedi: “Il Forlì non molla mai”. Guerri: “Riccione, che peccato”

A fine gara clima mesto in casa United per la vittoria sfumata nel derby e così tocca al neo direttore sportivo Simone Guerri lasciare una disamina. «Peccato per questo pareggio nel finale che vanifica quanto di buono avevamo fatto. Siamo partiti bene contro una squadra che ha mostrato gioco e qualità per tutta la gara. Li abbiamo contenuti bene prima con il 4-3-1-2 ed anche con il 3-5-2 prima non concedendo occasioni, poi abbiamo commesso l’errore di non chiudere la partita quando abbiamo avuto le giuste palle-gol. Nel calcio è oramai legge, quando sbagli poi alla fine paghi. Sicuramente abbiamo finito per macchiare quella che poteva essere giudicata come una buona prestazione. Il finale direi che è figlio del momento poco felice nel quale ci siamo infilati, anche se debbo riconoscere che alla lunga siamo andati in difficoltà di energie ed anche mentalmente non siamo stati lì con la testa. Ho visto una preparazione adeguata all’impegno, per cui fa parte di un periodo no. Dispiace per i ragazzi, non darei colpe eccessive a chi è stato in campo. I play-off? non conosco gli altri risultati ma se la matematica non ci esclude ci proveremo a partire da Carpi».

Mattia Graffiedi nell’immediato post partita difende a spada tratta i suoi che hanno visto da vicino la quarta sconfitta consecutiva, ma nel finale sono riusciti a raccogliere un insperato pareggio. «Siamo una squadra che non molla mai – ha iniziato – Ricordiamoci che arrivavamo a questa partita piuttosto incerottati con tante difficoltà con i nostri difensori che si sono allenati solo nella giornata di sabato e con Ballardini che è rientrato all’ultimo. All’inizio eravamo contratti anche per questo motivo. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, ma siamo finiti sotto di due gol. Nel finale poi è venuta fuori tutta la reazione di cuore e siamo riusciti così a riprendere una partita indubbiamente molto complicata».

Poi continua nei complimenti ai suoi ragazzi. «Siamo andati sotto e nonostante una situazione pregressa non semplice che ci vedeva con tre sconfitte consecutive. Abbiamo reagito da squadra, come abbiamo sempre dimostrato da inizio stagione. Siamo abituati a vivere altri palcoscenici, con il terzo posto continuo, ma ora serve trovare altre situazioni favorevoli».