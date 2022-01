Calcio D, Ghiviborgo-Rimini potrebbe giocarsi anche domenica

Il diesse Andrea Maniero lo aveva anticipato sabato scorso: «Al 90% non giocheremo mercoledì il recupero con il Ghiviborgo visto che i toscani sono alle prese con il Covid».



Si gioca il 19 gennaio



E ieri puntuale la Lnd ha emesso un comunicato con le date dei nuovi recuperi. Ghiviborgo-Rimini è stata calendarizzata per mercoledì 19 gennaio. Però c’è un particolare che potrebbe far anticipare l’incontro di tre giorni, vale a dire se le società troveranno un accordo il recupero sarà disputato domenica 16 gennaio.



Gara a scacchi col Lentigione



A priori si può dire che ai biancorossi converrebbe giocare domenica visto che poi avrebbero sette giorni pieni per preparare il big match di Lentigione quando la ripresa del campionato è stata fissata per domenica 23. E a quanto pare è quello che proverà a fare il Rimini anche perché è probabile che lo stesso Lentigione farà altrettanto o almeno tenterà visto che la sua partita con l’Aglianese è stata fissata nello stesso giorno di Ghiviborgo-Rimini. Tanto ormai è inutile girarci attorno, le due squadre si stanno studiando alla distanza e le mosse di una non passano sicuramente inosservate.

L’obiettivo è arrivare al big match nelle condizioni migliori possibili e non è certo giocare tre giorni prima, soprattutto per gli emiliani impegnati in una partita ad alto coefficiente di rischio come quella con l’Aglianese, che ci si prepara poi nel modo più conveniente.



Oggi la ripresa



Intanto oggi Gaburro farà la conta per la ripresa degli allenamenti. La speranza è che non ci siano sorprese dopo due giorni di assoluto riposo visto il momento particolare che si sta attraversando. Sicuramente è in programma a breve un altro giro di tamponi, del resto con la pandemia che incalza non si può fare diversamente, e comunque sia da oggi si comincia a mettere nel mirino la trasferta in terra toscana contro il fanalino di coda Ghiviborgo.