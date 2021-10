Calcio D, Gaburro: “Confermato il potenziale del Rimini” – Gallery

Marco Gaburro cerca di mantenere un profilo contenuto, pur nell’evidenza di una squadra che segna gol a grappoli, dà spettacolo ed è in vetta alla classifica dopo il 4-0 al Progresso: «Abbiamo avuto una conferma del nostro potenziale, di quello che possiamo fare in casa se possiamo indirizzare la partita in un certo modo. Il gol lampo ci ha permesso di fare la partita che avevamo pensato».

Un Rimini che è permeato da una sensazione di grande solidità e qualità, di contro ad un livello non eccelso delle formazioni finora incontrate, almeno in casa: «Io spero di averla il più possibile questa sensazione: in casa l’abbiamo avuta sempre mentre in trasferta abbiamo avuto partite diverse. Ma il passato conta poco, adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di San Mauro Pascoli, che è delicata come sono delicate tutte le trasferte. Il nostro è un campo molto adatto alle nostre caratteristiche, fuori casa dobbiamo cambiare pelle».

Il bilancio finora è ottimo, ma non sorprende più di tanto il tecnico biancorosso: «Noi non siamo sorpresi, siamo contenti, ma sorpresi no. Per le prime cinque partite è quello che potevamo sperare. L’importante è sapere che siamo all’inizio di un percorso che sarà molto lungo. Sappiamo che delle prime cinque ne abbiamo giocate tre in casa. Andare a ripeterci nelle prossime cinque può essere più difficile».

Si torna a parlare del poker al Progresso: «I ragazzi hanno risposto molto bene, abbiamo cercato di essere coerenti. Abbiamo una rosa importante e i ragazzi hanno risposto presente. L’obiettivo è far capire ai giocatori che sono in tanti e bravi. Oggi (ieri, ndr) usciamo un po’ più rinforzati da questo punto di vista. Questa è una forte spinta alla consapevolezza che ci deve servire quando bisognerà attingere ancora di più allo spogliatoio».

È un Rimini che va in gol con facilità, ma ha anche una difesa piuttosto solida: «Penso che siano legate le due fasi, penso che non aver preso gol, a parte Forlì, nelle altre partite è dipeso da essere passati subito in vantaggio e aver condotto la partita in un certo modo in fase di possesso».