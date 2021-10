Calcio D, Gabbianelli e Antonini Lui esaltano Rimini e Ravenna, crisi Forlì

La capolista Rimini passa a Fidenza, in casa del Borgo San Donnino, con un gol di Gabbianelli poco prima dell’intervallo e resta a +3 sul Lentigione che ha espugnato il Morgagni con un secco 2-0: Forlì sempre più giù e Cornacchini a rischio esonero. A fine gara il direttore sportivo Andreatini si è presentato in sala stampa assumendosi tutte le responsabilità: la società si è presa qualche ora per riflettere. Non sono escluse decisioni drastiche, come il doppio esonero Andreatini-Cornacchini. Ma non è una decisione semplice. Ribaltone del Ravenna che va sotto al Benelli contro la Bagnolese e poi nella ripresa si aggrappa ad Antonini Lui autore di una doppietta. Successo interno della Sammaurese sul Ghivizzano (1-0), mentre nel girone C il Cattolica si inchina al Calbi al Delta Porto Tolle (0-1).