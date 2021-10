Calcio D, esonerato Cornacchini: Gadda nuovo allenatore del Forlì

Dopo una lunga giornata di riflessioni, il Forlì ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Giovanni Cornacchini. Al suo posto sulla panchina dei Galletti torna Massimo Gadda. Atteso a breve l’annuncio. Via anche il vice allenatore Tommaso Marolda. Si è salvato, invece, il direttore sportivo Massimo Andreatini, a cui ora la società chiederà un discreto restyling per migliorare una squadra costruita decisamente male.

E’ arrivato alle 20.36 il comunicato del Forlì, in cui si annuncia solo l’esonero ma non il ritorno di Massimo Gadda: “Il Forlì Football Club comunica di aver sollevato Giovanni Cornacchini dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Cornacchini vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Alle 20.50 è stato annunciato il ritorno di Massimo Gadda: “Il Forlì Football Club è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Massimo Gadda. Il cinquantottenne allenatore ravennate ha maturato significative esperienze superando le 400 panchine tra serie D e Lega Pro con Ravenna, Bellaria Igea Marina, Giacomense, Fano, S.P.A.L., Imolese e Forlì. Il Forlì Football Club rivolge un caloroso bentornato a Massimo Gadda”.