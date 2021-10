Calcio D, colpo grosso del Ravenna e il Rimini non si ferma più

RIMINI, 31 OTTOBRE 2021 – Il Rimini chiama e il Ravenna risponde con lo stesso risultato. Sono pesantissimi i tre punti dei giallorossi che vincono ad Agliana grazie ai gol di Haruna al 47′ e Spinosa al 90′. E sono altrettanto preziosi i tre punti dei biancorossi che stendono la Correggese con le reti di Piscitella al 3′ e Ferrara al 25′. Per la squadra di Gaburro si tratta della settima vittoria consecutiva e resta prima in classifica a +3 sul Lentigione vittorioso in casa sempre per 2-0 contro il Progresso. Pari a reti inviolate della Sammaurese a Sasso Marconi mentre nel girone C importante vittoria esterna del Cattolica sullo Spinea (0-1).