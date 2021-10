Calcio D, Cappelli ordina il silenzio stampa ai tesserati del Forlì

“Comunico che tutti i tesserati del Forlì F.C., da oggi non rilasceranno dichiarazioni, onde evitare incomprensioni o strumentalizzazioni. Sono dispiaciuto per i tifosi che vengono allo Stadio e ci sostengono ma in questo momento non stiamo ottenendo i risultati sperati. La squadra deve rimanere tranquilla, abbiamo la priorità di capire quello che non funziona e questo possiamo farlo solo rimanendo uniti ed impermeabili. Il presidente Gianfranco Cappelli”.

Non resta quindi che constatare la coerenza della società biancorossa, che dopo aver fatto scena muta sul campo nelle ultime gare di campionato, ha deciso di fare scena muta anche fuori.