Calcio D, Buscaroli lascia subito il Forlì: Gadda senza vice allenatore

Fuori i secondi. Perché nel Forlì Massimo Gadda è rimasto senza allenatore in seconda o, per meglio dire, il vice che in panchina suggerisce e concorda le eventuali mosse tattiche. Il prescelto Fabio Buscaroli, 41enne ex difensore che il nuovo tecnico dei galletti aveva allenato durante l’avventura alla Spal, dal 2013 al 2014, non ha infatti trovato l’accordo con la società, ha partecipato solo alla seduta inaugurale del Gadda2 poi non è più tornato. Così di fatto, i Galletti, sono al momento, dopo l’esonero di Tommaso Marolda “fedelissimo” di Giovanni Cornacchini, senza vice allenatore e lo staff che lavora agli ordini di Gadda è composto solo dal preparatore atletico Lorenzo Giunchi che era già in forza lo scorso anno, di quello dei portieri Ermes Morini, forlivese rientrato alla base dopo aver trascorso l’ultima stagione fra Cremonese e Padova oltre al team manager Fiorenzo Treossi. Si attende pertanto l’ufficializzazione del nuovo allenatore in seconda.