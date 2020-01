Calcio C, nuovo crollo del Rimini e adesso Colella è vicino all’addio

RIMINI, 26 GENNAIO 2020 – Nulla da fare contro la capolista Vicenza ma la cosa peggiore che il Rimini si consegna in appena 41′. Decide una doppietta di Guerra e un tiro da fuori di Barlocco complice un brutto errore del portiere Meli al debutto. Nel finale in rete il solito Letizia (1-3). L’avventura di Colella pare giunta al capolinea. Così il tecnico biancorosso a fine partita: <Per la prima volta parlo io e dopo me ne vado. C’è un limite a tutto ed è stato passato. Domani con la società valuteremo cosa fare perché 7 sconfitte in 8 partite per me sono troppe da sopportare. Grazie e arrivederci>.