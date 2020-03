Calcio, il Crer: tutti fermi da Eccellenza in giù

BOLOGNA – Dietrofront del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd-Figc. Il Comitato presieduto da Paolo Braiati ha appena annunciato la sospensione di tutti i campionati dilettantistici dall’Eccellenza in giù. Ecco il testo: “Si comunica che, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, lett. c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4/3/2020, che stabilisce controlli tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori, idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”, che le Società ed Associazioni sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del proprio personale medico, nello svolgimento di eventi e competizioni, nonché nelle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, si comunica la sospensione, da oggi, di tutti i Campionati, le gare di Coppa, i Tornei e le altre competizioni calcistiche di ogni ordine e categoria sino a data da destinarsi”.