Calcio, il cordoglio di San Marino per Luciano Casadei

Il calcio sammarinese piange la scomparsa di Luciano Casadei (nella foto Fsgc), deceduto all’età di 62 anni. La Federcalcio del Titano con grande tristezza ha appreso della scomparsa dello storico Segretario Generale, in carica per sette mandati e 28 anni consecutivi in seno al Consiglio Federale. Per anzianità di servizio secondo solo a Giorgio Crescentini nella storia dei quadri del calcio sammarinese, Casadei è stato il Segretario Generale delle prime volte: l’affiliazione a UEFA e FIFA, il primo campionato ed il debutto dei club biancoazzurri nelle competizioni continentali – per citare solo alcuni dei passaggi fondamentali che ha vissuto e sostenuto in prima persona – sono pietre miliari della storia del calcio del Titano che si sono concretizzate nel corso degli anni nei quali la gestione amministrativa e delle competizioni erano a lui deputate.