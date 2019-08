Calcio Coppa Italia Tim, l'Imolese avanza 7-6 ai rigori

L'Imolese avanza ai rigori e si regala la trasferta a Castellammare di Stabia. I rossoblù stendono 7-6 dal dischetto la Sambenedettese al termine di una gara ad elastico. Scappa la Samb con il gol di Cernigoi in un primo tempo in cui l'Imolese sbaglia un rigore con Padovan. In avvio di ripresa la frittata si ribalta: Tentoni e Padovan riportano avanti l'Imolese, ma poco dopo Rapisarda di testa scrive il 2-2. Si va ai supplementari dove Latte Lath dopo una cavalcata di 70 metri segna il 3-2, ma in avvio di supplementare Boccardi stende Orlandi in area per il 3-3 segnato da Cernigoi dal dischetto. Tocca andare ai rigori: Rossi ne para due a Brunetti e Miceli, dall'altra parte Santurro ne para uno a Marcucci e il rigore della qualificazione è di Valeau.

