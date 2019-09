Calcio Coppa Italia Serie D, impresa Savignanese: Matelica eliminato

SAVIGNANO SUL RUBICONE - In attesa della prima vittoria in campionato, la Savignanese continua la sua marcia trionfale in Coppa Italia Serie D. Dopo aver eliminato il Forlì, oggi i gialloblù di Oscar Farneti hanno superato in rimonta il Matelica detentore del trofeo. In svantaggio al 30' per il gol del centravanti Tomassini (che anno scorso in maglia Pineto castigò il Cesena sia all'andata che al ritorno), la Savignanese, nonostante le tante seconde linee in campo, ha ribaltato il punteggio con il giovanissimo difensore centrale Miori al 32' e con l'attaccante Luzzi all'88'.

