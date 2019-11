Calcio Coppa Italia Serie C, Imolese eliminata ai rigori a Piacenza

PIACENZA – L’Imolese saluta la Coppa Italia Serie C ai sedicesimi di finale, perdendo 4-2 ai calci di rigore in casa del Piacenza. I rossoblù, che hanno perso Provenzano per infortunio dopo pochi minuti, hanno tenuto sereni lo 0-0 nei tempi regolamentari, sono andati sotto all’inizio del primo supplementare (gol di Della Latta al 96′), hanno pareggiato con Padovan al 114′ e sono andati così ai rigori. Dal dischetto, però, gli uomini di Atzori hanno chiuso con un deludente 1 su 4 (gol di Tentoni, errori di Padovan, Valeau e Boccardi) e sono così usciti per mano di un Piacenza che di rigori ne ha realizzati 3 su 4.