Calcio Coppa Italia D, il Forlì non fa sconti al Cattolica Sm (3-0)

Il Forlì regola 3-0 in Coppa Italia il Cattolica Sm dell'ex Cascione. I primi 35 minuti sono piuttosto noiosi e sono solo due le occasioni da segnalare. La prima è del Forlì quando Bonandi sfiora la traversa con un pallonetto. La risposta del Cattolica arriva per mano di Cisse che nella battuta a rete viene anticipato da un ottimo De Gori. Al 38' il Forlì sblocca il risultato: un tocco di mano di Guarino, regala il rigore a biancorossi realizzato da Minella spiazzando il portiere alla sua sinistra.

Poco dopo in chiusura di primo tempo è arrivato il raddoppio dei padroni di casa siglato dal neo-entrato Gomez.

Il bomber esce con una stoccata vincente da una mischia in area. Nel secondo tempo la partita torna a riaddormentarsi. Il Cattolica prova ad alzare i ritmi ma non mette mai in difficoltà il Forlì che alla mezz'ora della ripresa chiude definitivamente la contesa con il 3-0 che porta ancora la firma di Minella.

Infine, esce di scena l'Alfonsine, sconfitto 3-1 sul campo del Mezzolara.