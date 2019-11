Calcio, Coppa Italia C: Cesena, contro il Piacenza al Manuzzi

CESENA – Sorteggio favorevole al Cesena, che giocherà al Dino Manuzzi il match degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Piacenza. Il regolamento prevede, come già per i sedicesimi di finale, la gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità al 90′, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando la parità anche al termine dei supplementari, si procederà con i tiri di rigore. Cesena-Piacenza sarà giocata mercoledì 27 novembre, quasi certamente alle ore 18.30. La vincente sfiderà nei quarti di finale dell’11 dicembre la vincente di Juventus Under 23-Pro Vercelli.