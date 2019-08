Calcio Coppa Italia C, il Rimini sconfitto 1-0 a Pesaro

Il Rimini saluta la Coppa Italia con una sconfitta di misura a Pesaro (1-0). Nella sfida ininfluente del Benelli, a decidere è la rete di Tessiore al 60'. La squadra di Cioffi avrebbe sicuramente meritato almeno il pari, mettendo in mostra buone individualità, ma ha pesato la scarsa condizione di alcuni giocatori e anche la poca fortuna visto il palo colpito al 65' da Zamparo con un destro in contropiede. Un palo anche per i marchigiani con Grandolfo nell'azione immediatamente successiva al palo di Zamparo. Nel finale i romagnoli si sono resi pericolosi anche con un colpo di testa di Zamparo, che all'80' non riesce a indirizzare bene la sfera e Bianchini devia.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: