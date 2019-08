Calcio Coppa Italia C, il Cesena vince il derby di Rimini (1-2)

Il primo derby della stagione è del Cesena. Meritato il successo dei bianconeri, che si impongono per 2-1 al Romeo Neri di Rimini portandosi sullo 0-2 dopo soli 18 minuti grazie ai centri di Butic e De Feudis. Il Rimini comincia meglio la ripresa, poi il Cesena riemerge e costruisce diverse occasioni per incrementare il divario ma gli esterni offensivi si divorano almeno tre limpide chances e i biancorossi riescono a riaprire la partita su palla inattiva col tocco vincente di Petrovic; minuti finali di sofferenza per il Cesena ma alla fine sono i bianconeri a trionfare nell'esordio ufficiale, conquistando i primi 3 punti di questa Coppa Italia Serie C

La curva del Rimini nel derby di inizio stagione