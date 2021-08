La Lega Pro ha ufficializzato date e orari del primo turno di Coppa Italia: per Cesena e Imolese il debutto è stato posticipato di un giorno a domenica 22. I bianconeri, come anticipato dal Corriere, giocheranno in casa all’Orogel Stadium con la Pistoiese (e non in Toscana) alle 20.45, i rossoblù sfideranno la Carrarese al Galli alle 18.