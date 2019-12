Nonostante un incontro giudicato costruttivo e positivo con il Ministro dell’Economia Gualtieri, la Serie C ha comunque annunciato lo stop delle gare per il prossimo week.end. Il punto della situazione verrà fatto nel Consiglio Direttivo in programma giovedì a Riccione, con i club di C che verranno relazionati dal presidente Ghirelli. Cesena, Imolese, Ravenna e Rimini sono quindi costrette ad uno stop forzato.