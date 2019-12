CESENA – Sul Corriere Romagna in edicola oggi i rendering di come sarà “trasformato” il centro sportivo di Villa Silvia, quartier generale del Cesena Fc, nella prossima estate e la storia di Fabio Corigliano, centrocampista centrale classe 2000 arrivato in prova a inizio dicembre e che il club bianconero ha deciso di mettere sotto contratto fino al 30 giugno 2021. Oggi alle 10.30, intanto, il Cesena affronterà in amichevole il Cesena Berretti.