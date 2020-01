Calcio, il Cesena supera 5-0 il Diegaro in amichevole

Il Cesena vince 5-0 il test di Martorano contro il Diegaro (formazione in vetta al campionato di Eccellenza). Le reti bianconere portano la firma di Zampano (33′), Russini (41′), Zerbin (70′), Franchini (72′) e ancora Zerbin (76′). Da segnalare il bellissimo gol di Zerbin per il definitivo 5-0. All’intervallo pasquaroli in campo per allietare un tribuna piena a Martorano per una sgambata soddisfacente dei bianconeri di Modesto, convincenti soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Oltre al già citato Zerbin, in bella evidenza anche Franco.