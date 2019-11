Calcio, il Cesena lancia il CashBack

Da quest’anno, per chi ha a cuore i colori del Cesena, i negozi non sono più tutti uguali. Il club bianconero ha infatti lanciato “Cesena FC CashBack”, l’unico circuito commerciale dedicato agli abbonati del Cesena che permette di guadagnare sugli acquisti di beni o servizi presso una serie di negozi convenzionati.

Da oggi ognuno degli 8715 abbonati di questa stagione avrà infatti la possibilità di accedere al servizio di CashBack, che consente di vedersi restituito il 2,25% dell’importo speso presso le attività aderenti al circuito. Per beneficiare di questo vantaggio sarà sufficiente mostrare il proprio abbonamento o la propria fidelity card al momento del pagamento e si avrà diritto al rimborso. Per i tifosi più digitali esiste anche un’altra modalità grazie all’App del Cesena FC che consente l’inserimento dei dati dell’abbonamento nell’area personale e l’attivazione così della sezione CashBack. Al momento dell’acquisto basterà mostrare all’esercente la schermata dello smartphone con il codice a barre generato tramite l’App, che varrà come quello dell’abbonamento o della fidelity card e, allo stesso modo, permetterà al tifoso di vedersi restituito il 2,25% della cifra spesa. La transazione registrata comparirà subito, insieme alle altre, nell’elenco degli acquisti fatti presso i vari negozi del circuito e il saldo aumenterà fino al raggiungimento della soglia minima dei 50 euro che l’abbonato potrà accreditare sul proprio conto corrente.

“Il Cesena FC è il primo club in Italia a lanciare in autonomia un circuito di cashback – ha dichiarato l’AD bianconero Gianluca Padovani -. E’ un progetto nato all’inizio di quest’anno e che finalmente vede la luce: al momento sono già oltre trenta le attività commerciali ad avere aderito ma il circuito ha potenzialità di sviluppo enormi. Grazie ad esso riusciremo a mettere in relazione i nostri tifosi più fedeli con le aziende che supportano la società: i primi avranno un motivo in più per abbonarsi, le altre vedranno un’opportunità ulteriore nell’avvicinarsi a noi”. Il circuito CashBack è stato progettato e realizzato da Linxs, una delle aziende che compongono la proprietà del Cesena FC ed è in collaborazione con il Credito Cooperativo Romagnolo, uno dei

main sponsor bianconeri.