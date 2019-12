Calcio, Cesena contro l’Arzignano senza Sarao

CESENA – Manca Manuel Sarao tra i 21 giocatori convocati da Francesco Modesto in vista di Arzignano-Cesena, gara valida per la 19a giornata del girone B di Serie C in programma domani al Menti di Vicenza. Il centravanti lamenta un problema muscolare ai flessori, che era emerso nella seduta di venerdì mattina. La sua assenza si unisce a quella degli squalificati Rosaia e Brunetti e di altri due infortunati, Valencia e Franchini. Sulla partita, Modesto ha detto: “Sarà una partita simile a quella giocata a Gubbio, visto che il campo sarà pesante. Quindi dovremo essere cattivi e tosti sui contrasti, per poi andare a sfruttare le maggiori qualità dei nostri giocatori”.