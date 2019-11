Calcio, una cena natalizia benefica organizzata dal Forlì

Il Forlì FC si ritroverà, per gli auguri di Natale, martedì 17 dicembre dalle ore 20 presso il ristorante “3 Corti” di Vecchiazzano, quest’anno eccezionalmente la cena sarà aperta a tutti i tifosi biancorossi che potranno prenotare il loro posto direttamente in sede. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale passare una cena in compagnia dei giocatori e dello staff tecnico-dirigenziale del Forlì. Durante la serata interverrà, con un’asta benefica che metterà in palio maglie, pantaloncini e palloni autografati, l’associazione no-profit “LIVE onlus” che con orgoglio porta avanti il progetto DEFIBRILLATORI (200 gli apparecchi donati a Comuni, Associazioni sportive ed Istituti Scolastici). Il primo sostenitore della mission è Leonardo Bonucci, calciatore di Juve e Nazionale. Il ricavato della serata andrà interamente in beneficenza all’associazione. Il Forlì tiene in modo particolare a questa iniziativa, per essere sempre più vicina ai propri tifosi e perché sarà un’occasione reale ed importante per fare del bene.