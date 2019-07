"Caterpillar Am" incontra il Rimini

Una mattinata in onda su Radio 2 per il mondo del Rimini. Il club biancorosso è stato protagonista a Caterpillar AM, la storica e trasmissione di Rai Radio 2 in questi giorni, per il secondo anno consecutivo in occasione delle Giornate del Cinema di Riccione, in diretta dalla spiaggia della Perla Verde. A rappresentare i colori biancorossi Claudia Marchi, invitata al "Buongiorno" condotto da Marco Ardemagni, Filippo Solibello e Cinzia Poli, quale portavoce donna di una squadra maschile. Un'occasione per far conoscere, alla vasta platea che segue la trasmissione (in radio, in streaming e sui social), la realtà Rimini F. C., il progetto "Un altro calcio è possibile" ideato dal presidente Giorgio Grassi nell'estate 2016, ma anche per parlare di calcio femminile che nella prossima stagione, dopo il debutto dello scorso anno nel torneo "Primi calci" organizzato dalla Figc, vedrà la società biancorossa aumentare i propri sforzi anche sul fronte "rosa".