Visto il provvedimento che ha fermato lo sport professionistico italiano a causa del coronavirus, Cesena e Imolese hanno già deciso la sospensione temporanea degli allenamenti. Il Cesena da oggi fino a lunedì eviterà il Centro Sportivo di Villa Silvia, con i giocatori che lavoreranno singolarmente su piani di allenamento stabiliti dallo staff di William Viali. Stessa musica per l’Imolese, che ha annunciato lo stop “a tempo indeterminato” delle sedute, con i rossoblù di Atzori che si alleneranno singolarmente, rispettando quindi le disposizioni del Governo che permette l’attività fisica lungo strade o parchi, a condizione che non ci si muova in gruppi.