Calcio C, Viali: “Cesena, attento alle ripartenze della Carrarese”

Il Cesena si mette in viaggio destinazione Toscana e domani (ore 17.30) sfiderà la Carrarese guidata da Antonio Di Natale. I bianconeri saranno privi di Gonnelli, Brambilla, Rigoni e Caturano, tutti per guai fisici. Tra i convocati si rivedono invece i giovani Lepri e Cristian Shpendi. “La Carrarese ha fatto 15 punti sul suo campo – avvisa William Viali – e dovremo essere bravi a non concedere azioni in ripartenza”.