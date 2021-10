Calcio C, Viali: “Cesena, a Pesaro non va sbagliato l’approccio”

Il Cesena affronta una delle trasferte più agevoli dell’anno dal punto di vista chilometrico ma non dal punto di vista tecnico, visto che la Vis Pesaro è partita molto bene in campionato e non sarà un ostacolo agevole. Al Benelli si gioca sabato alle 14 per consentire la diretta su Rai Sport e il tecnico bianconero William Vial avvisa: “La Vis Pesaro è la vera sorpresa di questo inizio di stagione insieme all’Imolese, viene da due vittorie di fila e ha assunto piena consapevolezza dei suoi mezzi. Noi non dovremo sbagliare l’approccio: è sempre una regola importante, ma lo è ancora di più contro un avversario come quello che ci aspetta”. Più di un dubbio sull’undici iniziale del Cesena: appare certo il tridente d’attacco Caturano-Bortolussi-Pierini, mentre Viali deve risolvere diversi ballottaggi in difesa e a centrocampo.