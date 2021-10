Calcio C, Viali carica il Cesena: «Bisogna sempre riaccendere gli stimoli» VIDEO

Domenica (ore 14.30) il Cesena torna al Manuzzi contro la Pistoiese. L’ambiente è carico dopo la nettissima vittoria di Teramo, ma William Viali avvisa: “Ci aspettano nuove insidie contro una squadra che ha trovato una sua quadratura. Per avere continuità di risultati, bisogna sempre cercare di riaccendere gli stimoli in maniera diversa. Dovremo essere bravi e soprattutto determinati nel particolare, nel millimetro, nella cosa che può spostare l’equilibrio di una partita. Lo si sottolinea poco, ma in questo campionato si vive su grandi equilibri e ce ne stiamo accorgendo in ogni partita”.