Calcio C, Viali a Cesena eguaglia la partenza-sprint di Iachini

Non senza patemi, la vittoria sul Pontedera è comunque arrivata e consente alla squadra di William Viali di effettuare un nuovo contro-sorpasso sull’Ancona Matelica che vale il secondo posto solitario a quota 21 punti.

Viali supera Viali

Dopo 10 giornate il Cesena si trova in una posizione invidiabile, quanto inattesa alla vigilia. Ed è un record per il Cavalluccio in un campionato di serie C a 20 squadre, da quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria. Rispetto allo scorso anno, dopo lo stesso numero di gare giocate, i romagnoli vantano 7 punti di vantaggio e anche sette posizioni in più. Con 14 punti il Cesena dello stesso Viali era nono in classifica e fuori dai play-off.

Ancora più evidente è il miglioramento rispetto al Cesena di Francesco Modesto: due anni fa i bianconeri erano fermi a quota 11 e al 12° posto.

Meglio di Bisoli e Castori

Allargando il confronto ai tornei di C a 18 squadre, il dato più significativo è che il Cesena vittorioso di Fabrizio Castori e pure quello di Pierpaolo Bisoli, dopo la 10ª giornata, avevano fatto peggio della squadra di Viali. Nel 2008-’09 (Bisoli) i punti in tasca erano solo 13 e in classifica ci si doveva accontentare della 7ª posizione ovvero fuori dai play-off e 6 punti di ritardo dalla vetta. Un po’ meglio nel 2003-’04 (Castori) con i bianconeri a 18 punti e al quarto posto.

Per trovare una partenza del Cesena altrettanto positiva come quella odierna, occorre andare indietro di un altro anno, alla stagione 2002-’03 con Beppe Iachini, che aveva conquistato 21 punti come Viali ed era secondo in classifica (ad un punto dal Treviso). Paradossalmente, e a differenza dei due successori sopra citati, il suo Cesena alla fine mancò la promozione in B.

L’unico ad avere fatto meglio di Viali è Corrado Benedetti nel 1997-’98 che, reduce dalla vittoria nello scontro diretto con il Livorno al 10° turno, si era portato a 23 punti in seconda posizione. I 4 punti di ritardo dai toscani (uno in più rispetto ad oggi dalla Reggiana) vennero erosi nel corso della stagione fino al trionfo finale.