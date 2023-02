Calcio C: viaggio nell’involuzione del Rimini

Che il 2023 non sia nato sotto una buona stella per il Rimini è ormai acclarato. In otto partite la squadra di Gaburro ha segnato appena 5 gol (uno solo negli ultimi 355 minuti, con Delcarro ad Alessandria), ne ha incassati 7 e 7 sono anche i punti portati a casa, un bottino magrissimo. Se non fosse per un campionato “paziente” in grado (finora) di aspettare anche troppo, visti questi numeri, il Rimini non sarebbe potuto rimanere al 10° posto, l’ultimo che consegna a fine stagione i play-off.

L’efficacia dei sistemi di gioco

Ma meglio fare un passo, anzi una corsa all’indietro sui moduli che Gaburro ha utilizzato almeno ai blocchi di partenza. Il calcio non è una scienza esatta ed è normale modificare (pure a gara in corso) cercando l’assetto più funzionale, anche se nella gestione degli interpreti e i continui cambiamenti (ultimamente ridotti) spesso si è creata quella confusione che non ha giovato alla continuità né di risultati né alle prestazioni dei singoli e della squadra. Ad inizio stagione il Rimini è partito con il credo “gaburriano”, un 4-3-3 con Piscitella largo e Gabbianelli che partiva dall’esterno per poi entrare dentro il campo. Una soluzione sempre attuata nelle prime cinque giornate con un bottino di 7 punti (1-1 a San Donato, ko contro il Cesena, vittorie contro Entella 0-2 e Olbia 3-0, sconfitta a Lucca) con 7 gol fatti e 4 subìti. Poi nel 3-0 all’Alessandria Gaburro modifica leggermente l’assetto (anche perché Piscitella era reduce da un infortunio ed entrerà nei 7 minuti finali) con Santini e Gabbianelli stretti, a supporto di Vano, anche se è difficile poi la “demarcazione” perché il bomber biancorosso è molto dinamico (per lui 13 gol nel 2022 in 17 partite, uno solo nel 2023 in 8 gare). Nelle prime undici partite il Rimini giocando con i tre davanti è una macchina da gol, anche se è vero che il dato è amplificato dalla manita rifilata alla Vis Pesaro: 19 reti realizzate, 7 subìte e 18 punti in cascina. Insomma, numeri importanti per un’ambiziosa neopromossa.

Eppur si cambia

Dopo la sconfitta interna di fine ottobre contro la Carrarese, in vista del derby vittorioso di Coppa Italia contro un Cesena imbottito di riserve, Gaburro cambia. Complici anche le numerose assenze sugli esterni, passa al 3-5-2. Quella vittoria fa credere a tutti che la strada sia quella giusta e allora vai di 3-5-2 anche in campionato: in 5 gare arrivano 5 gol fatti, altrettanti subìti e 6 punti. Dopo la vittoria netta sull’Imolese, un 3-1 con tripletta show di Santini e doppio assist di Piscitella, a Fiorenzuola si torna al 4-3-3 “ampio” con Piscitella in campo assieme a Sereni e Santini terminale offensivo. Il Rimini gioca una delle migliori gare della stagione ma perde. Si torna in casa contro l’Ancona e stesso spartito (anche se con Gabbianelli per Sereni): sarà questa l’ultima gara in cui i biancorossi hanno segnato più di un gol. Era il 10 dicembre. Segue la trasferta di Montevarchi e modulo con due trequartisti dinamici (Santini e Gabbianelli) che frutta la seconda vittoria di fila con gol di Gigli su palla inattiva. Le due vittorie non curano il Rimini, che torna sull’altalena. Il 23 dicembre, in un freddo pomeriggio casalingo, la squadra di Gaburro cade infatti in casa contro il San Donato Tavarnelle. Da quel ko il Rimini non si è più ripreso.

Nel 2023 Gaburro ha completamente abbandonato l’idea del 4-3-3 ma anche Piscitella, Rosso e Sereni (quest’ultimo andato al Fiorenzuola, i primi due spariti dai radar) e, senza buttarla esclusivamente sul discorso del modulo (il 4-3-2-1) perché i problemi sono più ampi e non è tanto o non è solo un discorso di ampiezza offensiva, il Rimini si è involuto. Di sicuro, ha smesso di segnare pur ritrovando un po’ di solidità (black-out contro l’Entella a parte). Problemi che andranno risolti, altrimenti si rischia di finire nell’anonimato e fuori dai play-off. Per raggiungere i quali sarà necessario non perdere domenica a Fermo in una sfida che si preannuncia durissima.