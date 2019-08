Calcio C, Venturini lascia il Rimini

Il Rimini ha annunciato l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il difensore, classe ’96, Andrea Venturini. A Venturini il Rimini ha espresso il ringraziamento "per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera".