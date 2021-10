Calcio C, un giusto pareggio tra Vis Pesaro e Cesena (1-1)

Un pareggio giusto (1-1) al Benelli tra Vis Pesaro e Cesena, con i padroni di casa bravi a reagire e approfittare di un Cesena troppo rininciatario nella ripresa. Primo terzo di gara con poche emozioni e Cesena che al 24′ ringrazia il suo portiere. Nardi prima esce sui piedi di Gucci e gli porta via palla, quindi respinge il destro di Astrologo dal limite rialzandosi da terra alla velocità della luce. Cesena in vantaggio allo scoccare della mezzora alla sua prima conclusione: azione a sinistra portata avanti da Ciofi, Pierini e Favale, palla a Ilari e splendido cross per Bortolussi, che va in anticipo sul primo palo e di testa la gira dove nessun portiere può arrivare. Gol splendido. Nella ripresa al 50′ Vis pericolosa: cross da destra di Piccinini, per la zampata di Gavazzi: Nardi blocca. Clamorosa poi l’occasione sui piedi di Cannavò, che al 56′ spedisce fuori il destro a giro da ottima posizione. Il Cesena fa gara d’attesa e al 71′ Nardi vola a negare il gol al colpo di testa di Saccani. All’82’ il pareggio: un contrasto tra il neo-entrato Nannelli e Gavazzi induce l’arbitro a fischiare il rigore e De Respinis spiazza Nardi. Il Cesena si è scosso solo nel finale, con tanti rimpianti per una palla gol sfumata per Ardizzone, che all’89’ ha calciato fuori con lo specchio della porta libero.