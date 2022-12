Calcio C, Toscano “punta” due vecchie conoscenze: i reggini Loiacono e Federico Ricci

Per rinforzare il Cesena a gennaio, Toscano guarda alla “sua” Reggina. Nel gennaio 2021 il tecnico bianconero fu richiamato sulla panchina dei granata, che un anno e mezzo prima aveva riportato in B, e due dei giocatori ai quali si affidò in quella brevissima parentesi (3 partite poi ci fu uno “scontro” su questioni di mercato che portò alla separazione) li vorrebbe ora in Romagna. I giocatori monitorati, e in uscita da Reggio Calabria, sono il difensore centrale Giuseppe Loiacono, che già era finito nell’elenco della spesa bianconera in estate, e l’attaccante esterno Federico Ricci.

Loiacono, barese di 31 anni, ha giocato sempre al sud: con Paganese, Foggia (6 stagioni) e Reggina (dall’estate del 2019 a oggi), vincendo due campionati di C con Foggia e Reggina. In questa stagione ha collezionato appena 3 presenze, entrando contro Spal, Palermo e Modena (il 1° ottobre, da allora non è stato più utilizzato). Operazione fattibile e profilo che si sposa con quanto cercato dal Cesena.

Federico Ricci è un’ala mancina da 4-3-3 abituata a giocare a destra. Compirà 29 anni a maggio e non ha mai giocato in C: nel suo passato ci sono 6 gare in Europa League con il Sassuolo, Serie A con Roma (4 presenze), Sassuolo (24), Genoa (5), Crotone (14), una B vinta alla grande a Crotone con Juric (36 presenze e 11 gol) e altre 123 partite tra i cadetti con Monza, Ascoli e Benevento, oltre a Reggina e Crotone. Tecnicamente con la C c’entra poco, tatticamente andrebbe però adattato o al ruolo di trequartista o a quello di esterno a tutto campo, ruolo che, vista la sua generosità, potrebbe anche riuscire a ricoprire. Operazione più complessa rispetto a quella Loiacono, perché Ricci vorrebbe restare in B. Intanto, però, il Cesena ha gettato l’amo.