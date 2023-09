Calcio C, Toscano e un Cesena di “bambini”: stasera a Olbia con 9 under su 20 giocatori

Un gruppo ristretto, con appena 20 convocati. Dentro all’elenco comunicato ieri dal Cesena ci sono anche i tre portieri, perciò in panchina, a disposizione di Mimmo Toscano, ci saranno appena 7 giocatori di movimento. Tra questi non figurano Nannelli, che non rientra in alcun modo nei piani e che potrebbe anche risolvere il contratto e scendere in Serie D, e Chiarello, che invece il tecnico calabrese dovrà provare a recuperare durante la sosta (ieri è stato ufficializzato il rinvio di Cesena-Spal) e possibilmente a partire dalla gara di Pontedera dopo un’estate da separato in casa e con la valigia in mano.

Il dato che colpisce del Cesena di oggi riguarda soprattutto la carta d’identità, con un gruppo diviso praticamente in due: undici over e ben nove under. Toscano avrà ben sette baby provenienti dal settore giovanile bianconero e proprio sui sei promossi in prima squadra si è soffermato ieri: «Per me non sono giovani, la carta d’identità di Pieraccini, David, Francesconi, Berti, Giovannini e Shpendi non mi interessa. Sono state fatte determinate scelte e, se sono qui, lo sono non perché sono giovani, ma perché sono calciatori del Cesena. Dovranno dimostrare le loro qualità e avranno lo spazio e il tempo per riuscirci, perché i giovani vanno anche aspettati, mentre loro dovranno considerare questa chance una grandissima opportunità per il loro presente e anche il loro futuro».

Oltre ai sei citati da Toscano e nati calcisticamente nel Cesena, a completare il robusto pacchetto degli under ci saranno il terzo portiere Bagli (classe 2007) e i due 2001 Siano e Pierozzi, che partiranno dalla panchina.