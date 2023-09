Calcio C, Toscano e la brutta figura del Cesena: “Le assenze non sono una giustificazione”

Musi lunghi nello spogliatoio del Cesena dopo il pessimo debutto di Olbia (2-1). Così Domenico Toscano: “Nel primo tempo non siamo andati bene, abbiamo trovato gli spazi chiusi, mentre nel secondo tempo la squadra ha reagito e ha cercato di recuperare la partita fino alla fine. L’obiettivo è fare un campionato di vertice e dobbiamo ripartire dal secondo tempo; le assenze non devono essere una giustificazione”. Infine un commento sull’Olbia: “E’ una squadra organizzata che sta bene fisicamente, sono stati bravi a sfruttare gli spazi da noi concessi”.

Subito dopo è stato il turno di Roberto Ogunseye, autore del gol del Cesena: “Sono felice di aver trovato la prima rete con questa maglia, peccato per il risultato. L’Olbia ha fatto una buona gara ma noi avremmo potuto fare meglio”. Fisicamente? Sto crescendo, ma non sono ancora al 100%, mi sto allenando ogni giorno per migliorare”. L’attaccante chiude con un pensiero sulla sua ex squadra: “Mi aspettavo questa partita da parte loro, conosco l’ambiente e immaginavo che partissero forte fin dal primo minuto”.