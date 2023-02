Calcio C, Toscano: “Cesena, stasera pizza e Reggiana” – Gallery

Una domenica da capo-popolo in panchina, a telecomandare la sua squadra nel 2-4 di Imola, e un lunedì sera da osservatore in pizzeria, ad osservare il posticipo di questa sera tra Reggiana e Gubbio. «Stiamo organizzando una pizza con lo staff – sorride Domenico Toscano davanti agli spogliatoi del Galli – sicuramente guarderemo la partita tutti insieme. Non sono un ipocrita a dire che non mi interessa. Anzi, mi interessa parecchio e la studieremo con grande attenzione».

Missione compiuta

Dalla pizza di questa sera al poker di ieri pomeriggio, un altro successo fortemente voluto dal tecnico di Calabria: «Devo fare i complimenti per la grande partita alla mia squadra, abbiamo battuto nettamente una formazione che a due minuti dalla fine vinceva contro l’Entella e che ha concesso solo un gol da calcio piazzato alla Reggiana. In più lo abbiamo fatto su un campo ai limiti della praticabilità, durante un pomeriggio nel quale ci siamo subito adattati al campo e alla partita. Avremmo potuto segnare qualche gol in più, ma alla fine la vittoria è netta e meritata». A un perfezionista come Toscano hanno dato più fastidio i troppi gol mangiati dopo il 4-1 o i fili staccati dalla sua squadra nel recupero? «Non ve lo dico – sorride il tecnico – preferisco parlarne con i miei giocatori, semmai lo dirò a loro».